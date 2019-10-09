سيناتور أمريكي يتوعد تركيا بـ"ثمن باهظ" جراء العدوان على سوريا

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن الكونجرس سيجعل تركيا تدفع "ثمنًا باهظًا" بعد هجومها على سوريا.

وكتب جراهام تغريدة على "تويتر" جاء فيها : "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها".



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وجه السيناتور الجمهوري رسالة للرئيس التركي عبر حسابه في تويتر، جاء فيها: "إلى الحكومة التركية.. ليس لديكم ضوء أخضر للدخول إلى شمال سوريا، هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونجرس، والتي يجب أن تعتبروها خطاً أحمر لا يجب عليكم عبوره".

وأضاف موجهاً رسالته إلى أردوغان: "إذا كنّت تريد تدمير ما تبقى من علاقة هشة بيننا، فإن الغزو العسكري لسوريا سيقوم بهذه المهمة".

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والثلاثاء، نشر ليندسي جراهام تهديدات لتركيا عبر تويتر واعداً إياها بعقوبات قاصمة إذا دخلت شمال سوريا، قائلا: إن الكونجرس سيتبنى عقوبات ضد تركيا لو غزت سوريا، وسيطالب بتجميد عضويتها في الناتو إذا هاجمت الأكراد".

واعتبر جراهام أن الهجوم التركي على الأكراد في شمال شرقي سوريا "سيدمر علاقة تركيا بالكونجرس الأمريكي، وسيكون وصمة عار على شرف أمريكا لتخليها عن الأكراد"، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة تلك البلد التي تعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وتزامن إعلان أردوغان مع سماع دوي انفجارات في بلدة رأس العين السورية، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن "القوات التركية شنت قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".