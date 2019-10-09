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احتجاجات بأوروبا وأمريكا ضد العدوان التركي بسوريا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الأربعاء 2019/10/9 07:07 م بتوقيت أبوظبي

إحدى المتظاهرات لطخت وجهها بالدماء احتجاجا على العدوان

شهدت عدة مدن أوروبية وأمريكية، الأربعاء، احتجاجات ضد العدوان الذي تشنه تركيا على الأكراد في شمالي سوريا.

وتجمع سوريون في مدينة ستراسبورغ بفرنسا أمام مجلس أوروبا ورفعوا لافتات تدين العدوان على تركيا وتهاجم رجب طيب أردوغان.

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وعبَّر المتظاهرون عن أسفهم جراء الصمت الدولي عن العدوان، مطالبين العالم بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في شمال سوريا.

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وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجمع سوريون أمام البيت الأبيض احتجاجا على سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من شمال سوريا.

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ولطخ بعض المتظاهرين وجوههم بالدماء تعبيرا عن غضبهم من موقف الولايات المتحدة من العدوان على الأكراد.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

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وتزامن إعلان أردوغان مع سماع دوي انفجارات في بلدة رأس العين السورية، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد".

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وطالب بالي بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "أن القوات التركية شنت قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".

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