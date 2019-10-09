إيطاليا: الهجوم التركي على سوريا يهدد استقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، إن الهجوم التركي على سوريا يهدد استقرار المنطقة.
وأضاف كونتي في تصريحات صحفية، إن العدوان يجب وقفه في أقرب وقت تفاديا لإلحاق الضرر بالمنطقة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وتزامن إعلان أردوغان مع سماع دوي انفجارات في بلدة رأس العين السورية، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد.
وطالب بالي بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا.
وأكدت وكالة الأنباء السورية "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".
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