بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو مجلس الأمن للانعقاد بشأن العدوان التركي

دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاجتماع لمناقشة العدوان التركي على شمال سوريا.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية بفرنسا أميلي دو مونشالان، الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن "الدول الثلاث تضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك لإدانة الهجوم التركي بشدة".



وأضافت أنه سيتم الاتفاق على بيان منفصل يصدر عن الاتحاد الأوروبي بعد أن توقع كل الدول عليه.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأربعاء، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد".

وطالب بالي بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا.

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن "القوات التركية شنت قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".