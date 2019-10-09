ألمانيا تدين العدوان التركي على سوريا: يعزز دور داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت جمهورية ألمانيا الاتحادية، الأربعاء، العدوان التركي على شمالي سوريا، مؤكدة أنه يعمل على إعادة تنشيط دور تنظيم داعش الإرهابي.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إن بلاده تدين بقوة الهجوم التركي على شمال سوريا، لافتا إلى أن هذا العدوان يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في المنطقة ويعزز دور داعش في المنطقة.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العدوان ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد، مطالبا بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا.



وأكدت وكالة الأنباء السورية "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".

