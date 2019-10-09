اردوغان يعلن بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد القوات الكردية

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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية وتعتبرها انقرة "إرهابية". وقال اردوغان في تغريدة على تويتر إن "القوات المسلحة التركية و+الجيش الوطني السوري+ (معارضون مدعومون من أنقرة) بدآ عملية +نبع السلام+ في شمال سوريا".

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