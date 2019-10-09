قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي لن يحقق أهدافه العسكرية

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، إن المناطق من رأس العين حتى تل أبيض تتعرض لقصف عشوائي من المدفعية والطائرات الحربية التركية.

وأضاف حسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، اليوم الأربعاء، أن “قسد” لديها القدرة على المناورة، مؤكدًا أن الجيش التركي لن يحقق أهدافه في سوريا.

يشار إلى أن أردوغان، أعلن، اليوم الأربعاء، بدء شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، بحجة ما يسمى “تحييد الإرهاب”، وبدأ الطيران التركي في قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الأسدية وبير نوح شرق رأس العين، بالتزامن مع حركة نزوح كثيفة للأهالي.