استدعاء السفير الأمريكي بأنقرة لإطلاعه على العملية العسكرية في سوريا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة لإطلاعه على العملية العسكرية في سوريا.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن، اليوم الأربعاء، بدء شن عملية عسكرية، شمال شرق سوريا، بحجة ما يسمى “تحييد الإرهاب”، وبدأ الطيران التركي في قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الأسدية وبير نوح شرق رأس العين، بالتزامن مع حركة نزوح كثيفة للأهالي.