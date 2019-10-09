الان تتابع أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا.. والذعر يجتاح المدنيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء شن عملية عسكرية، شمال شرق سوريا.
من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي، إلى “التفكير مليا”، قبل شن هجوم في سوريا.
ودعت تركيا، أوروبا، الأربعاء إلى استعادة مواطنيها المسجونين في سوريا، بالتزامن مع العملية العسكرية التي تخطط للقيام بها في شمال سوريا.
وكشفت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان عاجل، أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وحالة ذعر هائلة بين الناس.
وقال مسؤول أمني تركي إن عملية أنقرة في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية
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