فرنسا تدين بشدة الهجوم التركي على مناطق شمال سوريا

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
هجوم تركي
كتب
متابعات_الخليج 365
دانت فرنسا، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، العملية العسكرية التركية في الشمال السوري.
وقالت الخارجية الفرنسية إنها تدين بشدة العملية التركية في مناطق الشمال السوري.
وبدأت تركيا، اليوم، عملية عسكرية واسعة في مناطق بمحافظتي الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الأمن الدولي إن المجلس يراقب الوضع في شمال شرقي #سوريا عن كثب ويدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.
وأضاف، معلقا على العملية التركية التي بدأت مساء اليوم في الشمال السوري: نؤكد مجددا أنه لا حل عسكري في سوريا.
وتابع: ندعو جميع الأطراف في #سوريا للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
كما دعا المجلس إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في شمالي #سوريا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.