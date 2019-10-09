فرنسا تدين بشدة الهجوم التركي على مناطق شمال سوريا

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

هجوم تركي

كتب متابعات_الخليج 365

دانت فرنسا، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، العملية العسكرية التركية في الشمال السوري.



وقالت الخارجية الفرنسية إنها تدين بشدة العملية التركية في مناطق الشمال السوري.

وبدأت تركيا، اليوم، عملية عسكرية واسعة في مناطق بمحافظتي الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا.

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وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الأمن الدولي إن المجلس يراقب الوضع في شمال شرقي #سوريا عن كثب ويدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

وأضاف، معلقا على العملية التركية التي بدأت مساء اليوم في الشمال السوري: نؤكد مجددا أنه لا حل عسكري في سوريا.

وتابع: ندعو جميع الأطراف في #سوريا للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

كما دعا المجلس إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في شمالي #سوريا.