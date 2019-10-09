ألمانيا تدين بقوة العملية العسكرية التركية في الشمال السوري

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

عملية تركيا العسكرية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

دانت وزارة الخارجية الألمانية عملية تركيا العسكرية في مناطق شمال سوريا.



وقالت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019: ندين بقوة الهجوم التركي على شمال سوريا.

وبدأت تركيا، اليوم، عملية عسكرية واسعة في مناطق بمحافظتي الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الأمن الدولي إن المجلس يراقب الوضع في شمال شرقي #سوريا عن كثب ويدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

وأضاف، معلقا على العملية التركية التي بدأت مساء اليوم في الشمال السوري: نؤكد مجددا أنه لا حل عسكري في سوريا.

وتابع: ندعو جميع الأطراف في #سوريا للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

كما دعا المجلس إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في شمالي #سوريا.