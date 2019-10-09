سوريا.. مليون شخص في القامشلي تحت رحمة المدفعية التركية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 مليون شخص في القامشلي تحت رحمة المدفعية التركية كتب الخليج 365 ـ متابعات قالت مصادر إعلامية إن القوات التركية كثفت قصفها الجوي والمدفعي على مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمالي سوريا.

وأضافت المصادر أن القصف استهدف مواقع في مناطق متفرقة من المدينة. وأشارت المصادر إلى أن المدينة يسكنها أكثر من مليون شخص وتخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وأكدت المصادر سقوط ضحايا مدنين جراء القصف التركي المستمر. Advertisements وكان القصف طال مدينتي رأس العين وعين عيسى في الحسكة والرقة. وتستهدف العملية التركية قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة والرقة السوريتين. وبدأت العملية بقصف جوي ومدفعي عنيف على مدينتي رأس العين ورأس عيسى. وأجبر القصف التركي آلاف المواطنين في المناطقة المستهدفة على النزوح.

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