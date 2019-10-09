الأربعاء 9 أكتوبر 2019 مجلس الامن كتب متابعات_الخليج 365 قال رئيس مجلس الأمن الدولي إن المجلس يراقب الوضع في شمال شرقي #سوريا عن كثب ويدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

وأضاف، معلقا على العملية التركية التي بدأت مساء اليوم في الشمال السوري: نؤكد مجددا أنه لا حل عسكري في سوريا. وتابع: ندعو جميع الأطراف في #سوريا للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2254. Advertisements كما دعا المجلس إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في شمالي #سوريا. من جانبه دعا رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي يدعو الدول الكبرى إلى التفاوض بشأن الملف الكردي في شمال سوريا. وتستهدف العملية التركية قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة والرقة السوريتين. وبدأت العملية بقصف جوي ومدفعي عنيف على مدينتي رأس العين ورأس عيسى. وأجبر القصف التركي آلاف المواطنين في المناطقة المستهدفة على النزوح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لمجلس الأمن الدولي على العملية التركية شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.