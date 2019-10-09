وسائل إعلام سورية: عملية تركيا تمددت إلى عين عيسى بمحافظة الرقة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

عمليات تركيا

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت وسائل أعلام تابعة للنظام السوري إن رقعت العملية العسكرية التركية في شمال البلاد توسعت وشملت مناطق جديدة.



وبدأت تركيا، قبل قليل، عملية عسكرية في منطقة رأس العين بريف الحسكة.

وأكدت وسائل إعلام النظام أن العملية التركية امتدت إلى عين عيسى في محافظة الرقة.

وتستهدف العملية التركية في الشمال السوري قوات سوريا الديمقراطية التي يقول محللون إنها مجرد ذريعة لنفوذ تركي.

وفي وقت سابق طالبت قوات سوريا الديمقراطية بفرض منطقة حظر جوي على شمال سوريا بالتزامن مع بدء عملية عسكرية تركية على مناطق في الحسكة.

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ودعت "قسد" واشنطن إلى فرض حظر جوي في المناطق المستهدفة بالعملية التركية.

وتقول تركيا إن العملية تستهدف تنظيمات إرهابية، في إشارة إلى قوات سوريا.

وكانت مصادر سورية أكدت أن حركة نزوح مكثفة بدأت قبل قليل من منطقة رأس العين بريف الحسكة.

وتابعت المصادر أن النزوح بدأ بالتزامن مع بدء عملية عسكرية تركية ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين فروا من منازلهم وسط قصف مدفعي وجوي تركي كثيف.