السودان.. تفاصيل إقالة ثلاثة من قيادات الإخوان من مناصبهم

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الوزراء السوداني

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت وكالة السودان للأنباء إن مجلس الوزراء، أطاح الأربعاء، بـ3 قيادات إخوانية من مناصبهم كمديرين في قطاع الحج والعمرة والدعوة والأوقاف بالبلاد.



وبحسب الوكالة، شمل قرار مجلس الوزراء، الصادر بتوصية من وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح، إعفاء مدير إدارة الحج والعمرة عمر مصطفى، ومدير الأوقاف عمر أحمد عمر الإمام، والأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، عبدالله الأردب وهو قيادي بارز في الحركة الإسلامية السياسية.

ووجه القرار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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وبعد احتجاجات ضد حكم الحركة الإسلامية السياسية (إخوان السودان) قرابة 4 أشهر، أطاحت القوات المسلحة السودانية، في أبريل/نيسان بالرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 30 عاما.

هذا ولا تزال جماعة الإخوان الإرهابية في السودان تحاول إرباك المشهد السياسي والتشويش على عمل الحكومة الانتقالية وتغذية الإرهاب، بإطلاق دعوات مسمومة لتسيير مظاهرات نحو قيادة الجيش بالخرطوم في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تحت ما أسموه بمليونية (تصحيح مسار الثورة).

يشار إلى أن هذا اليوم يصادف الذكرى السنوية لانتفاضة (أكتوبر 1964) التي أطاحت بحكومة الجنرال إبراهيم عبود.