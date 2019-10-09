عاجل.. "قسد" تطالب واشنطن بحظر جوي شمال سوريا بعد بدء عملية تركية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قسد تطالب واشنطن بحظر جوي شمال سوريا

كتب متابعات_الخليج 365

طالبت قوات سوريا الديمقراطية بفرض منطقة حظر جوي على شمال سوريا بالتزامن مع بدء عملية عسكرية تركية على مناطق في الحسكة.



ودعت "قسد" واشنطن إلى فرض حظر جوي في المناطق المستهدفة بالعملية التركية.

وتقول تركيا إن العملية تستهدف تنظيمات إرهابية، في إشارة إلى قوات سوريا.

وكانت مصادر سورية أكدت أن حركة نزوح مكثفة بدأت قبل قليل من منطقة رأس العين بريف الحسكة.

وتابعت المصادر أن النزوح بدأ بالتزامن مع بدء عملية عسكرية تركية ضد قوات سوريا الديمقراطية.

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وأشارت إلى أن آلاف المواطنين فروا من منازلهم وسط قصف مدفعي وجوي تركي كثيف.

ووصفت وكالة "سانا" السورية الرسمية ما تقوم به قوات تركيا في شمالها بـ"العدوان".

وأكدت "سانا" بدء علمية عسكرية تركية في منطقة رأس العين التابعة للحسكة.

واليوم أكدت مصادر إعلامية بدء عمليات القصف التركي على مواقع في شمال سوريا.

وذكرت المصادر أن طائرات تركية قصفت مواقع متفرقة شمال سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.