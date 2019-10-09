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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
أردوغان
كتب
متابعات_الخليج 365
علقت الكاتبة والإعلامية الخليجية، نورا المطيري، على العملية التركية بشمال سوريا، والتي بدأت قبل قليل.
وقالت المطيري، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019: كل عربي يقبل بإجتياح أردوغان لسوريا عليه أن يتفقد دماءه وضميره وذمته
إلى ذبك أكدت مصادر سوية أن حركة نزوح مكثفة بدأت قبل قليل من منطقة رأس العين بريف الحسكة.
وتابعت المصادر أن النزوح بدأ بالتزامن مع بدء عملية عسكرية تركية ضد قوات سوريا الديمقراطية.
ولفتت إلى أن آلاف المواطنين فروا من منازلهم وسط قصف مدفعي وجوي تركي كثيف.
وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية قد وصفت ما تقوم به قوات تركيا في شمالها بـ"العدوان".
وأكدت "سانا" بدء علمية عسكرية تركية في منطقة رأس العين التابعة للحسكة.
واليوم أكدت مصادر إعلامية بدء عمليات القصف التركي على مواقع في شمال سوريا.
وذكرت المصادر أن طائرات تركية قصفت مواقع متفرقة شمال سوريا.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر المطيري: على كل عربي يقبل باجتياح أردوغان لسوريا أن يتفقد دماءه وضميره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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