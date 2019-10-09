عاجل.. القصف التركي الكثيف يجبر آلاف السوريين على النزوح من رأس العين

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قصف

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر سوية إن حركة نزوح مكثفة بدأت قبل قليل من منطقة رأس العين بريف الحسكة.



وأضافت المصادر أن النزوح بدأ بالتزامن مع بدء عملية عسكرية تركية ضد قوات سوريا الديمقراطية.

ولفتت إلى أن آلاف المواطنين فروا من منازلهم وسط قصف مدفعي وجوي تركي كثيف.

إلى ذلك، وصفت وكالة "سانا" السورية ما تقوم به قوات تركيا في شمالها بـ"العدوان".

وأكدت "سانا" بدء علمية عسكرية تركية في منطقة رأس العين التابعة للحسكة.

وقبل قليل أكدت مصادر إعلامية بدء عمليات القصف التركي على مواقع في شمال سوريا.

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وذكرت المصادر أن طائرات تركية قصفت مواقع متفرقة شمال سوريا.

إلى ذلك، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.

من جهته زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهدف من العملية العسكرية في شمال سوريا القضاء على "التهديد الإرهابي".

في السياق علق الكرملين الروسي على العملية التركية في الشمال السوري.

وقال إن الرئيس بوتين حث أردوغان على عدم الإضرار بعملية السلام السورية.

وتسببت العملية التركية بأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبسبب التوتر بين البلدين عاودت الليرة التركية اليوم ويوم أمس الهبوط.