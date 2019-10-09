عاجل| سوريا: بدء "عدوان" تركي على منطقة رأس العين شمالي البلاد

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قوات تركيا

كتب متابعات_الخليج 365

وصفت وكالة "سانا" السورية ما تقوم به قوات تركيا في شمالها بـ"العدوان".



وأكدت "سانا" بدء علمية عسكرية تركية في منطقة رأس العين التابعة للحسكة.

وقبل قليل أكدت مصادر إعلامية بدء عمليات القصف التركي على مواقع في شمال سوريا.

وذكرت المصادر أن طائرات تركية قصفت مواقع متفرقة شمال سوريا.

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إلى ذلك، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.

من جهته زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهدف من العملية العسكرية في شمال سوريا القضاء على "التهديد الإرهابي".

في السياق علق الكرملين الروسي على العملية التركية في الشمال السوري.

وقال إن الرئيس بوتين حث أردوغان على عدم الإضرار بعملية السلام السورية.

وتسببت العملية التركية بأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبسبب التوتر بين البلدين عاودت الليرة التركية اليوم ويوم أمس الهبوط.