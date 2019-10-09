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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
بين القنصل الايراني العام في السليمانية شمال العراق، انه خلال الاشهر الستة الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2019) ازداد اصدار التأشيرات قرابة 4 مرات ونصف.
واثناء اجتماع بحث المشكلات والعقبات في منفذ “كيله” الحدودي، قال مهدي شوشتري، خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، ازداد أصدار التأشيرات في القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية بالسليمانية 4 مرات ونص مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.
وأردف: من خلال تسهيل اصدار التأشيرات، والتي بدأت منذ 6 أشهر، شهدنا ازدهارا في السياحة بين البلدين، لافتا الى انه تم اصدار الى 7 آلاف تأشيرة في اليوم الواحد خلال ايام العطلة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
وبين: من دواعي السرور ان السياحة ازدادت ازدهارا بين ايران والعراق من خلال تسهيل إصدار التأشيرات بين الجانبين، معربا عن امله بأن يؤدي هذا الامر الى مزيد من ازدهار التبادل التجاري بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية الايرانية تؤكد ازدياد منح التاشيرات مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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