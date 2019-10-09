توابع العدوان التركي على سوريا.. ترامب يأمر القوات الأمريكية بعدم التحرك.. موسكو تحذر ودمشق تندد وتتوعد.. وفرنسا تدعو إلى عقد جلسة عاجلة بمجلس الأمن

الموجز

بدأت القوات التركية في العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، بعدما أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قواته بتنفيذ العمليات العسكرية بالمنطقة.

وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وبعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها".

وأضاف أردوغان في نفس التغريدة قائلا: "كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

وأشار الرئيس التركي في تغريدة لاحقة قائلا: "أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال المشاركين في عملية نبع السلام من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية".

تفاصيل العدوان

وبحسب وكالة رويترز، فإن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

وأكدت أن جيش الاحتلال التركى يقصف عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائي البنى التحتية فى مدينة رأس العين وقراها شمال سوريا.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان لها، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري، أدت لحالة ذعر هائلة بين الناس.

وأضافت أن قرية مشرافة إلى الشرق من تل أبيب تتعرض فى هذه اللحظات للقصف التركي.

وفي ذات السياق، قالت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، إن الجيش التركي استهدف 16 نقطة بالغارات والقصف خلال العدوان التركي على سوريا.

ذعر وخوف

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر، مصطفى بالي، إن المقاتلات التركية بدأت تنفيذ ضربات جوية على مناطق مدنية شمالي البلاد.

وطالب مركز التنسيق والعمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة وحلفاءها إقامة "منطقة حظر طيران" لحمايتها من الهجمات التركية.

وقال المركز إنها أظهرت حسن النية تجاه اتفاق آلية الأمن بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن ذلك ترك الأكراد دون حماية.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود تأهب جوي تركي لاستهداف مواقع في رأس العين وتل أبيض شرق الفرات.

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وأشار إلى أن القوات التركية واصلت الأربعاء عملية إخلاء القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع سوريا، في إطار استعدادها للبدء بعمليتها العسكرية على منطقة شرق الفرات، بالتزامن مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية الكبيرة من آليات ومدرعات وجنود نحو المنطقة.

وأضاف المرصد أن دفعات جديدة من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا توجهت نحو الحدود التركية، قادمة من الريف الحلبي، وذلك للمشاركة في العملية العسكرية تحت إمرة أنقرة.

ترامب يأمر قواته بعدم التحرك

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره إلى القوات الأمريكية بعدم التحرك داخل الأراضي السورية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية أن القوات الأمريكية تلقت أوامر من الرئيس ترامب بعدم التحرك في شمال شرق الأراضي السورية.

فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف العدوان التركي

ذكرت قناة العربية الحدث أن قادة فرنسا وألمانيا أعلنا عن ادانتهما للعدوان التركي على الأراضي السورية.

وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن إدانتهم لهذا العدوان، مطالبين الرئيس التركي بإصدار أوامره بوقف العدوان بشكل فوري.

ودعت فرنسا وألمانيا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات التركية على الأراضي السورية.

كما أدان الاتحاد الأوروبي الضربات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، مطالباً بوقف الهجمات التركية فوراً.

تحذير روسي

حذرت روسيا من أي خطوات قد تضر بما أسمته عملية السلام في سوريا.

وأعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث نظيره التركي، خلال مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء، على تجنب أي خطوات في سوريا قد تضر بعملية السلام هناك.

وأكد الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا.

تنديد سوري

وفي زقت سابق، نددت سوريا بنوايا أنقرة "العداونية"، متعهدة بالتصدي لأي هجوم تركي.

وأعلنت وزارة الخارجية السوريةن في بيان رسمي، أن دمشق "تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية".

وأكدت "التصميم والإرادة على التصدي للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة".