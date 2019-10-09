كنعان يزور الحسن ويعرض معها اضراب الشاحنات وقضايا متنية

زار النائب ابراهيم كنعان وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وعرض معها لقضية نقابة اصحاب الشاحنات الذين علّقوا اضرابهم قبل يومين وحمّلوه مطالبهم لمتابعتها مع المعنيين ومن بينهم وزيرة الداخلية.
كما عرض كنعان مع الحسن لقضايا تهمّ قضاء المتن الشمالي، من بينها اوضاع المخافر وعديدها وحاجاتها، ورخص البناء، وملفات أخرى.
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