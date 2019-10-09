كنعان يزور الحسن ويعرض معها اضراب الشاحنات وقضايا متنية

زار النائب ​ابراهيم كنعان​ وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وعرض معها لقضية نقابة اصحاب الشاحنات الذين علّقوا اضرابهم قبل يومين وحمّلوه مطالبهم لمتابعتها مع المعنيين ومن بينهم وزيرة الداخلية.

كما عرض كنعان مع الحسن لقضايا تهمّ ​قضاء المتن​ الشمالي، من بينها اوضاع المخافر وعديدها وحاجاتها، ورخص ​البناء​، وملفات أخرى.