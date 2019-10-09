نقابة مقاولي الاشغال العامة اعلنت تأييدها التحرّك الذي تنفذه غدا جمعية تجار بيروت

أعلنت نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية تأييدها التحرّك الذي تنفذه يوم غد جمعية تجار بيروت نظراً الى تفاقم الأوضاع الإقتصادية والتجارية في البلاد.
واشارت في بيان صادر عنها عقب اجتماع مجلس إدارتها الدوري برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو، الى أن القطاع التجاري مثله مثل سائر القطاعات يرزح تحت عبء عدم إقدام الحكومة على القيام بالإصلاحات المطلوبة، واستمرار منظومة الهدر والفساد وفرض الضرائب على المواطنين.
اضاف البيان "النقابة اذ تشدّ بيدها على تحرك جمعية التجار الذي لاقى دعم الهيئات الإقتصادية وكافة القطاعات، تؤيّد كل التحركات المطلبية لأنها تطاول بدورها قطاع المقاولات الذي يعاني من عدم تسديد الدولة لمستحقاتها منذ سنوات".
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