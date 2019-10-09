نقابة مقاولي الاشغال العامة اعلنت تأييدها التحرّك الذي تنفذه غدا جمعية تجار بيروت

أعلنت نقابة مقاولي الاشغال العامة و​البناء​ اللبنانية تأييدها التحرّك الذي تنفذه يوم غد ​جمعية تجار بيروت​ نظراً الى تفاقم الأوضاع الإقتصادية والتجارية في البلاد.

واشارت في بيان صادر عنها عقب اجتماع مجلس إدارتها الدوري برئاسة النقيب المهندس ​مارون الحلو​، الى أن القطاع التجاري مثله مثل سائر القطاعات يرزح تحت عبء عدم إقدام ​الحكومة​ على القيام بالإصلاحات المطلوبة، واستمرار ​منظومة​ الهدر و​الفساد​ وفرض ​الضرائب​ على المواطنين.

اضاف البيان "النقابة اذ تشدّ بيدها على تحرك جمعية التجار الذي لاقى دعم ​الهيئات الإقتصادية​ وكافة القطاعات، تؤيّد كل التحركات المطلبية لأنها تطاول بدورها قطاع المقاولات الذي يعاني من عدم تسديد ​الدولة​ لمستحقاتها منذ سنوات".