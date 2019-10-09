ترأس رئيس ​الحكومة​ سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية في حضور نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ والوزراء: علي حسين خليل، ​محمد فنيش​، جمال الجراح، منصور بطيش، ​محمد شقير​، ​سليم جريصاتي​ ،وائل ابو فاعور، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.