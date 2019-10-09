أعلنت ​بلدية الشرقية​ في بيان، انه "خلال الأيام الماضية، وبعد تبلغ ​البلدية​ بقرار ​حزب الله​ و​حركة أمل​ تنفيذ ما أوكل اليهما من قرار ​وزارة البيئة​ إقامة مطمر للعوادم على مقربة من معمل فرز ​النفايات​ قرب حدود البلدة مع قرية ​الكفور​، باشر رئيس البلدية اتصالاته ومناقشاته مع كل المعنيين بالملف ومع أهالي البلدة الذين شعروا بأن ضررا سيلحق بهم نتيجة قرب مكان المطمر إلى منازلهم، ومنذ اليوم الأول كان موقف رئيس البلدية وأعضاء المجلس متوافقا على أن الكلمة الأولى والأخيرة لأهالي البلدة، وقد أبلغنا المعنيين رفضنا المطلق والنهائي لإقامة المطمر".



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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الشرقية: أبلغنا المعنيين رفضنا إقامة مطمر للعوادم قرب حدود البلدة مع قرية الكفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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