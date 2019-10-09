منظمة العفو الدولية تحذر من استهداف المدنيين في شمال سوريا

حذرت ​منظمة العفو الدولية​ من استهداف المدنيين في شمال ​سوريا​.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "ربيع السلام" بالتعاون مع ​الجيش الوطني​ السوري ضد ​حزب العمال الكردستاني​ وقوات حماية الشعب الكردية وداعش في شمال سوريا"

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وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة ​اللاجئين السوريين​ إلى يبدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من ​الإرهاب​".