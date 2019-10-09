استدعاء السفير الأميركي في أنقرة لإطلاعه على عملية نبع السلام في سوريا

أعلنت قناة "سي إن إن ترك"، استدعاء ​السفير الأميركي​ في ​أنقرة​ إلى ​وزارة الخارجية التركية​، لإطلاعه على عملية نبع السلام في ​سوريا​.

وكان أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن "القوات التركية" أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، ضد حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية وداعش في شمال سوريا.

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".