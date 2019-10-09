قسد دعت أميركا إلى إنشاء منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية شمال سوريا

أعلنت ​قوات سوريا الديمقراطية​ أن "المقاتلات التركية شنت ضربات جوية في شمال سوريا وسط حالة ذعر هائلة بين الناس"، مطالبة "الولايات المتحدة إلى إنشاء منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية شمال سوريا".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" ضد حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية وداعش في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".