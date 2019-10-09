إرسال وحدات خاصة ايرانية لحماية الحدود مع العراق

أفاد قائد الوحدات الخاصة التابعة ل​قوى الأمن الداخلي​ الإيراني، حسن كرمي، بوجود 7500 فرد من هذه ​القوات​ لديهم مهام مباشرة هذا العام لاستتباب الأمن على الحدود مع ​العراق​.

وأوضح كرمي، أن الوحدات الخاصة تتحمل مسؤولية كبيرة وجزءا رئيسيا في منافذ الحدود لاستتباب الأمن واستقرارها، بحسب وكالة أبناء “مهر” الإيرانية، مشيرا الى ان "الجزء الأصعب من مراقبة الزائرين تقع على عاتق القوات الخاصة، حيث يتوافد الزائرون من جميع أنحاء البلاد، بما أنهم يتوالون على الحدود في دائرة حوالي 10-15 كم".

ولفت إلى أن "صعوبة هذه الإجراءات تقع على عاتق الوحدات الخاصة لقوى الأمن الداخلي، والتي عادة ما نسد النقص الذي يحدث. وفي بعض الأحيان لدينا مشاكل في نقل الزوار أو الاحتياجات التي لم يتم تلبيتها في الوقت المحدد. كل هذه الضغوط تقع علينا".

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