نائب أردوغان: بناء المنطقة الآمنة في سوريا هو الحل الوحيد لعودة اللاجئين

أكّد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن "عملية نبع السلام ستجلب السلام والاستقرار إلى منطقة شرق الفرات وستساعد في عودة السوريين آمنين إلى ديارهم وبناء المنطقة الآمنة في ​سوريا​ هو الحل الوحيد لعودة اللاجئين"، مشيرًا الى أن "الولايات المتحدة لن تشارك في عملية نبع السلام بأي شكل من الأشكال".

وشدد أوقطاي على "أننا لن نسمح بإنشاء ممرات وبؤر للإرهابيين على حدودنا مع سوريا"، موضحًا أن "بعد مباحثاتنا مع روسيا وإيران أوقفنا سيلان الدم في محافظة إدلب".

وكشف عن "أننا قدّمنا للأميركيين كل أطروحاتنا بخصوص المنطقة الآمنة لكننا لم نتوصل إلى أي نتيجة"، منوهًا بأن "هدفنا الوحيد هو الحفاظ على أمن حدودنا وعودة السوريين إلى أراضيهم وإحلال السلام".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".