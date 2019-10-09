تراجع السندات الدولارية لتركيا بعد بدء عملية عسكرية في سوريا

تعرضت السندات الدولارية السيادية ل​تركيا​ لضغوط بعد أن بدأ ​الجيش التركي​ عملية عبر الحدود داخل ​سوريا​ ضد المقاتلين ​الأكراد​. وتعرضت الإصدارات طويلة الأجل لأشد التراجعات، لينخفض سند 2045 بـ 0.7 سنت إلى أدنى مستوياته في أسبوعين بحسب "​رويترز​".

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