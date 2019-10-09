سانا: قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مدينة رأس العين السورية

افادت وكالة "سانا" السورية بأن "قصفاً جوياً ومدفعياً تركياً مكثفاً استهدف مدينة ​رأس العين​ السورية مما تسبب بحركة نزوح كبيرة للأهالي"، مشيرة إلى أن "القصف التركي استهدف مواقع قسد في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين".

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