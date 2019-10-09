روحاني: الحل الأمني ​​على الحدود السورية التركية يمكن فقط عبر تواجد الجيش السوري

اكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ان الحل الأمني ​​على الحدود السورية التركية يمكن فقط عبر تواجد ​الجيش السوري​. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعلن أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا ضد حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية وداعش في شمال سوريا".

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