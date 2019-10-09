خارجية تركيا تستدعي ممثلي أعضاء مجلس الأمن لإطلاعهم على معلومات العملية

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن ​وزارة الخارجية التركية​ استدعت ممثلي أعضاء ​مجلس الأمن​ إلى مقرها لإطلاعهم على معلومات حول عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرقي ​سوريا​".

كما كانت استدعت الخارجية التركية ​السفير الأميركي​ لدى ​أنقرة​ لاطلاعه على العملية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".