رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المنظّمة الدوليّة تُعاني عجزًا قدره 230 مليون دولار وأنّ احتياطاتها الماليّة قد تستنفد بحلول نهاية تشرين الأوّل، قائلا: "لذا اجعل جميع الدول الأعضاء تدفع، وليس فقط الولايات المتحدة".
وكان غوتيريس كشف في رسالة وجهها الى الأمانة العام في المنظمة أنه "حتّى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70 في المئة من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العاديّة لعام 2019".
*ترجمة "النشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن إعلان غوتيريس عجزا ماليا بالأمم المتحدة: اجعل جميع الدول الأعضاء تدفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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