القوات التركية تقصف كافة المدن السورية الواقعة تحت سيطرة "قسد"

​القوات التركية​ تقصف مواقع لقسد في منطقة المالكية الواقعة في اقصى شمال شرق سوريا، ليطال القصف كافة المدن السورية الواقعة تحت سيطرة ​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" عند الحدود السورية التركية من شرق الفرات الى اقصى شرق سوريا وبينها راس العين وتل ابيض وتل ارقم والعزيزية والدرباسية والمالكية بطول ٤٠٠ كلم.

وحتى الان تقتصر العملية على القصف المدفعي وغارات جوية، دون تقدم بري، وسط حالة من الهلع ونزوح الاهالي.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "ربيع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".