ماكرون يستقبل ميركل على العشاء مساء الاحد









اسماء السيد - باريس: يستقبل إيمانويل ماكرون الأحد على العشاء في قصر الإليزيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل أيام قليلة من قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي، وفقا لما اعلنته الرئاسة الفرنسية الاربعاء.

ويهدف الاجتماع إلى التحضير لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني المقرر انعقاده الأربعاء في 16 أكتوبر، بحسب المصدر دون مزيد من التفاصيل.

كما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 17 أكتوبر للمشاركة في قمة قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة حول خروجها المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

