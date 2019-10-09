البيت الأبيض "لن يتعاون مع التحقيق" الذي يهدف لعزل" ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images ترامب

رفض البيت الأبيض رسميا التعاون مع التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون بهدف بدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وفي رسالة وجهت لزعماء الحزب الديمقراطي، رفض البيت الأبيض التحقيق ووصفه بأنه "بلا أساس" و"غير صحيح دستوريا".

وتقوم ثلاث لجان يتزعمها الحزب الديمقراطي بالتحقيق الذي يرفضه ترامب.

ويهدف التحقيق للتوصل إلى إذا ما كان ترامب أوقف المعونات إلى أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في مزاعم بشأن فساد جو بايدن، الذي يأتي في صدارة مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020.

وجاءت رسالة البيت الأبيض بعد ساعات من منع إدارة ترامب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من المثول أمام التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب.

ما فحوى رسالة البيت الأبيض؟

وجه بات سيبولوني، مستشار البيت الأبيض، الرسالة المكونة من ثمان صفحات إلى نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب، وإلى ثلاثة من زعماء اللجان الديمقراطيين.

واتهم زعماء الديمقراطيين بإجراء تحقيق "ينتهك العدالة الرئيسية والعملية الواجبة التي يمليها الدستور"، خاصة عدم إجراء تصويت لبدء التحقيق.

وتتهم الرسالة الحزب الديمقراطي بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2016، وهاجم التحقيق ووصفه بأنه "غير صحيح دستوريا".

وجاء في نص الرسالة "لتحقيق واجباته للشعب الأمريكي...يجب على الرئيس الأمريكي وإدارته ألا يشاركا في تحقيقكم غير الدستوري".

© AFP/Getty ترامب

ما هي أحدث التطورات بشأن التحقيق؟

وجاءت رسالة سيبولوني بعد ساعات من منع البيت الأبيض غوردون سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، من الحديث خلف أبواب مغلقة أمام اللجان الثلاث التي يرأسها ديمقراطيون.

وأظهرت رسائل نصية أُعلنت الأسبوع الماضي أن سوندلاند ناقش الجهود التي بذلت للضغط على أوكرانيا مع دبلوماسيين أمريكيين آخرين.

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وقال روبرت لاسكين، محامي سوندلاند، إن موكله "يشعر بإحباط شديد"، لأنه سافر إلى واشنطن من بروكسل للتحضير لمثوله أمام اللجان.

وأضاف لاسكين "السفير سوندلاند يعتقد بشدة أنه تصرف طوال الوقت وفقا لمصلحة الولايات المتحدة، وهو على استعداد للرد على أسئلة اللجنة بصورة كاملة وبصدق".

وفي تغريدة، قال ترامب إن سوندلاند كان سيمثل أمام "محكمة هزلية".

ولكن آدم شيف،رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، قال للصحفيين إن سوندلاند لديه على جهازه الشخصي رسائل نصية ورسائل بالبريد الإلكتروني "هامة جدا" للتحقيق. وأضاف أن هذه المراسلات تم تمريرها إلى وزارة الخارجية، التي تحتفظ بها.

وقال شيف، وهو ديمقراطي عن كاليفورنيا "نعتبر عدم مثول هذا الشاهد، وعدم إظهار هذه الوثائق أدلة إضافية قوية لتعطيل الوظائف الدستورية للكونغرس".

ما هي أسباب التحقيق بهدف العزل؟

يسعى التحقيق بزعامة الحزب الديمقراطي إلى ما إذا كان ترامب قد حجب معونات تصل إلى 400 مليون دولار إلى أوكرانيا للضغط على رئيسها فلوديمير زيلينسكي لإجراء تحقيق بشأن بايدن.

وكان هانتر، إبن بايدن، عضوا في مجلس إدارة شركة أوكرانية للطاقة.

ويعتقد ترامب ومؤيدوه أن بايدن استخدم منصبه كنائب للرئيس لإجبار أوكرانيا على وقف التحقيق فيما يتعلق بالشركة والذي كان من الممكن أن يدان فيه ابنه.

وتم تكذيب هذه المزاعم بصورة كبيرة.

وفي محادثة هاتفية يوم 25 يوليو/تمو. طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن بايدن.

ولكن مسؤول استخباراتي أمريكي أعرب في شكوى رسمية عن قلقه إزاء الاتصال. وبعيد ذلك أعلنت بيلوسي التحقيق الرسمي بهدف عزل الرئيس.