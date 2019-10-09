بيلوسي تتهم البيت الأبيض بـ"محاولة إخفاء وقائع على نحو غير قانوني"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نانسي بيلوسيبيلوسي تتهم البيت الأبيض بـ"محاولة إخفاء وقائع على نحو غير قانوني"

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونغرس في التحقيق بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب "محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني".

وقالت رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، في بيان لها أمس الثلاثاء، إن إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو "ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبية من أجل التدخل في انتخابات 2020".

وأبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأنه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري في مجلس النواب، معتبرا أن هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية.

وقال محامي البيت الأبيض، بات سيبولوني، في رسالة إلى بيلوسي إن "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية أو أدنى مظاهر الحياد"، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".

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وجاء في رسالة سيبولوني: "أنتم تحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأمريكيين من الرئيس الذي اختاروه بحرية".

وتابع محامي البيت الأبيض: "نأمل، في ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلوا عن جهودكم الحالية الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل، وأن تنضموا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهم الأمريكيين".

واحتج البيت الأبيض خصوصا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتا رسميا لإطلاق التحقيق.

المصدر: أ ف ب