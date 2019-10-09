شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية النواب": "من يرفض الوساطة فى قضية سد النهضة لديه ما يخفيه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إننا لا نفتأ على أحد فى قضية سد النهضة، لافتا إلى إن المفاوضات والوساطة فى قضية سد النهضة حق مشروع لنا ومن يرفض المفاوضات والوساطة فلديه ما يخفيه، ولديه من ينفذه فى أجندة غير واضحة، وأعتقد أن هذا الأمر غير مقبول فى المجتمع الدولى.
وتابع "درويش" أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن لنا حق مشروع وسوف نحصل عليه خطوة بخطوة، ولاداعى أن نتجاوز أى خطوات؛ لأن المجتمع الدولى حينما يعى حقيقة الموضوع لن يستطيع على السكوت على حق مصر فى هذ الشأن.
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