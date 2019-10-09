شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: رواتب أساتذة الجامعات 8500 جنيه.. ورئيس الجامعة يزيد عنهم 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رواتب أساتذة الجامعات تبلغ 8500 جنيه شهريا، وأن رئيس الجامعة يزيد عنهم 30 جنيها، موضحا "جامعة عين شمس كل من ترأسوها مش محتاجين المليون جنيه، وكل اللى فى كلية الحقوق لا يكملون مليون جنيه فى السنة كلها".

جاء ذلك ردا على النائب عبد المنعم العليمى الذى أكد أن بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ورؤساء الجامعات تتخطى رواتبهم الحد الأقصى للأجور والمُحدد بـ35 مثل الحد الأدنى للأجور، قائلا: "هناك موظفون يحصلون على أكثر من الحد الأقصى، وهناك رؤساء جامعات يحصلون على أكثر من مليون جنيه شهريا".

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وفى سياق آخر قال النائب محمد خليفة، إنه يجب الاعتراف بالإنجازات التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من شبكات الطرق والأمن الغذائى وحملة 100 مليون صحة، قائلا: "نوجه التحية للرئيس ولا نوجه التحية للحكومة، هناك مشكلات فى أداء وزيري التموين ووالصحة".

وانتقدت النائبة نشوى الديب، بيان الحكومة، مطالبة بتوفير خدمات صحية كافية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وعلق وزير المالية خلال الجلسة على طلبات إحاطة مقدمة من النائبين عبد المنعم العليمى ومجدى ملك، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.