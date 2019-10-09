شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإدارته لملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النائب مجدى ملك، على أزمة سد النهضة الإثيوبى، والبيانات التى ألقاها رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والرى والإسكان اليوم، عن الأزمة أمام البرلمان، قائلا: "كلنا نثق فى رئيس الجمهورية وإدارته لملف سد النهضة".

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وتابع "ملك" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "علينا أن نتحمل مسئوليتنا تجاه مصر، لنكون سند للقيادة السياسية التى نثق فى حكمتها فى إدارة الملف، وما تحدث فيه رئيس المجلس فيه الكفاية للتعقيب على بيانات رئيس الحكومة والوزراء".

وفى سياق آخر، طالب النائب مجدى ملك، بالالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطن، من زيادة أجور وتطبيق الحد الأدنى، كما طالب وزير المالية بحل مشكلة العاملين فى الصناديق الخاصة بنقلهم إلى الموازنة العامة، وقال إنهم يعانون منذ سنوات ويجب حل مشكلتهم حرصا على مستقبلهم الوظيفى، فهم يؤدون عملا لا يقل عن عمل أى موظف فى الدولة، متسائلا: "إلى متى تلقوا أعباء على القيادة السياسية".