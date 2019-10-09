شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة البرلمان": قمة مصر وقبرص واليونان حائط صد أمام محاولة السطو على غاز المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشتها القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بالقاهرة.

وقال السويدي فى تصريحات صحفية اليوم، إن التحالف والتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الثلاثة يضمن الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، والبحر المتوسط بصفة خاصة.

وأضاف "السويدى" أن القمة الثلاثية بعثت برسالة قوية برفضها محاولات دول احتلال أراضى سوريا، وأكدت على قوة الموقف لمصر وقبرص واليونان وشرعيته فى التعامل مع شرق المتوسط، وأيضا حرص مصر على حقوق الدول الشريكة فى المنطقة، فضلا عن التأكيد على عدم تأثر الموقف المصرى تجاه حقوق دول حوض البحر المتوسط فى استغلال ثرواتها خاصة الغاز والطاقة، وأنها ضد محاولات قوى أخرى تسعى لفرض مصالح غير شرعية على حساب حقوق الدول وسيادتها.

ولفت النائب طلعت السويدى إلى أن هناك اتفاقا تاما فى وجهة نظر مصر وقبرص واليونان حول جميع القضايا الإقليمية والدولية مؤكدا أن التعاون بين الدول الثلاثة يعتبر نموذجا رائعا فى الحفاظ على الثروات والحقوق التاريخية طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية وأن هذه القمة أكدت أن مصر وقبرص واليونان حائط سد أمام أى محاولات للسطو على غاز المتوسط وفيما يتعلق بقضايا البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى البحر المتوسط.