شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال ساخراً من الإخوان:ندفع ثمن قعدتهم على الترعة لحل أزمة السد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب بضرورة التعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبى وفقاً لقواعد حاكمة، متابعاً: "ما ينفعش نتعامل مع هذا الملف بطريقة شعبية، وأنا عارف الاتفاقيات الدولية اللى ممكن نتكلم عليها، أنا استاذ قانون دولى بقالى 46 سنة، ووزارة الخارجية المصرية من أقدم وزارات الخارجية فى المنطقة".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان رداً على البيانات التى ألقتها الحكومة أمام البرلمان حول قضية سد النهضة، هناك لجنة فنية ولجنة سياسية على أعلى مستوى تعمل الآن، مشدداً على ضرورة استخدام الطرق الفنية والسياسية والمهنية المتزنة، ساخراً من طريقة الإخوان فى حل الأمر، قائلا: "جماعة قبل كده قعدوا كأنهم واقفين على الترعة قالوا نعمل ونسوى، وبنعالج ذلك الأثر السلبى حتى الآن".

وأضاف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حديثه للنواب، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء سيحضر جلسة إجراء المناقشات حول تقرير اللجنة الخاصة حول بيانات الحكومة فيما يخص السد، متابعاً: "اقرأوا ما حدث فى مفاوضات طابا، لدينا أقوى أساتذة فى القانون الدولى".