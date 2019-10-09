شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يبحث شكوى الشركة المالكة لفيلم الممر ضد منتهكى الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى تعقده لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للنظر فى الشكوى المقدمة من الشركة المالكة للحقوق الحصرية لفيلم الممر ضد قناة مصر البلد 2 وقناة دربكة التى تبث من اليوتلسات وشكوى ضد 17 موقع إلكترونى انتهكت الحقوق الحصرية وبثت الفيلم بدون أذن أو موافقة أو سند للبث .

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كما تنظر اللجنة خلال الاجتماع فى الشكوى التى تقدم بها المنتج السينمائى ممدوح شاهين ضد أربع قنوات فضائية تبث إرسالها من قمر يوتلسات اتهمهم بانتهاك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وبث مسلسلات يملك حقوقها الحصرية .

"الممر" بطولة النجوم أحمد عز وأحمد رزق، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، ألحان المهدى، محمد جمعة، هند صبرى، محمد حافظ، كريم العميرى، وآخرون، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.