شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" للنواب: اطمئنوا.. القيادة السياسية لن تفرط فى نقطة مياه واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القيادة السياسية والمفاوض المصرى لن يفرط فى نقطة مياه واحدة، مشيراً إلى أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الأمم المتحدة كانت محسوبه بدقه، بأن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، إن كافة المفردات في ذهن المفاوض المصري، لكننا في المرحلة الأولي حيث "حسن النوايا"، فلا نزال نراهن علي أن علاقتنا بالاشقاء تحكم هذه المسأله.

وأضاف عبد العال، ِأثوبيا تربطنا بها علاقات تاريخية، والكنيسة المصرية ونظيرتها الأثيوبية فى ربط روحى قوى وأغلب أشقائنا بأثيوبيا يتحدثون العربية، علاوة عن العلاقات التجارية التاريخية وحضارتنا الفرعونية لها امتداد فى اثيوبيا وكل دول نهر النيل، فهو مقدس لنا وأيضا لهم، ونحن فى المرحلة الأولى.

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وتابع عبد العال، "أن هناك كتيبه تعمل مع المفاوض المصرى، وربما يتم الاستعانه بمن هم على قيد الحياه في ملف طابا، وهناك أيضا كوادر شباب في القانون الدولي أكثر من رائعه".

ووجه عبد العال، رسالة طمأنه إلي النواب بقوله : " اطمئنوا تماما، لن يكون هناك أي خطوه في هذا الملف إلا وانتم علي علم بها وتحت بصر المجلس، القيادة السياسية تعى ذلك جيداً، فثقوا فى قيادتكم السياسية والمفاوض المصرى".

واختتم عبد العال، رسالة الطمأنه بقوله: أعلم أن هناك حماس، وهذا أمر طبيعى، مقدر ومطلوب لكن لكل شيء توقيته، إحنا موجودين، وحتى بعد انتهاء مده المجلس، ربما سيكون بعضاً منكم في المجلس القادم، والملف سيكون حاضر".