شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى بمقر مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أستقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، نظيره الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، بمقر مجلس الوزراء لبدء جلسة المباحثات الثنائية بين البلدين ويشارك فيها وفد وزاري رفيع المستوي من البلدين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر في إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى



جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى

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جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى



جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى



جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى



جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى