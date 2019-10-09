شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبدالعال يحيل بيانات الحكومة حول سد النهضة للجنة خاصة برئاسة وكيل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة ستعد تقريراً حول البيانات التى ألقتها الحكومة، وسيتم فتح نقاشات حولها فى الجلسة العامة للبرلمان، وإصدار بيان صحفى حول ذلك الأمر، منعاً لتصدير أى صورة سلبية.

وقد قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصرى، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر.