مسؤول أمريكي: تركيا لم تنسق معنا اجتياح شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):

قال مسؤول أمريكي إن تركيا لم تنسق معنا اجتياح شمال سوريا والذي بدأ عصر اليوم الأربعاء.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء عن المسؤول - الذي رفض الكشف عن هويته - قوله: الاجتياح التركي لشمال شرقي سوريا يشكل خطرًا على قوات التحالف والمدنيين في المنطقة.

وكان الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قال إن المقاتلات التركية تستهدف مناطق المدنيين شمال سوريا، ما أدى إلى حالة من الهلع بين المدنيين في المنطقة.

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وحذرت روسيا من أي خطوات قد تضر بعملية السلام في سوريا، وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية اليوم على تجنب أي خطوات في سوريا قد تضر بعملية السلام هناك.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت بأن القصف الجوي والمدفعي التركي، امتد إلى بلدتى عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

وكانت القوات التركية قد بدأت - في وقت سابق اليوم - قصفا جويا ومدفعيا على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا.

وتسبب القصف في حركة نزوح كبيرة للأهالي، واستهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين.