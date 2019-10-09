توقعات بارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 10% في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

توقع يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، أن ترتفع أسعار الملابس الشتوية بنسبة تصل إلى 10% مع بداية فصل الشتاء المقبل، مقارنة بأسعار الموسم الماضي، بسبب زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج.

وأوضح الزنانيري، أن هذه الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الكهرباء والمياه وكذلك أجور العمالة التي ارتفعت نتيجة لزيادة أسعار المواصلات، ستؤثر جميعها على أسعار الملابس الشتوية على الرغم من انخفاض أسعار الدولار.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، في يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16 و30%، وهي الزيادة التي وصفتها بالشريحة الأخيرة في رفع الدعم عن الوقود.

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وأعلنت الحكومة، عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، من أجل ربط سعر بيع الوقود بسعر البترول العالمي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت يوم الخميس الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في المتوسط في يوليو الماضي، ضمن خطتها لإلغاء الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي.

وأضاف الزنانيري، أنه من المقرر عرض الملابس الشتوي، بمنتصف أكتوبر الجاري، بعد انتهاء المحلات من تصفيات الأوكازيون الصيفي.